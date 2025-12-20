Форма поиска по сайту

20 декабря, 11:50

Политика
WSJ: территории и вступление Украины в НАТО являются ключевыми препятствиями для мира

СМИ назвали ключевые препятствия для мира между РФ и Украиной

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

Вопросы территорий и вступления Украины в НАТО являются одними из главных точек расхождения сторон в украинском урегулировании, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Кроме того, издание внесло в список вопросы численности ВСУ и статуса русского языка на Украине.

В газете указывается, что Россия выступает за вывод украинских войск из Донбасса. Этого ожидают и США, однако на данный момент киевский режим отказывается от любых уступок. Также Украина не желает отказываться от вступления в НАТО.

Еще одной точкой противоречий является вопрос контроля над Запорожской АЭС. С точки зрения Украины, предложение США о разделе контроля над станцией между Москвой и Киевом является "несправедливым".

Россия пока не видит готовности Украины обсуждать территориальный вопрос, заявлял Владимир Путин. Вместе с тем РФ видит некие сигналы от Киева о готовности вести диалог. Москва хочет завершить этот конфликт мирными средствами, подчеркнул президент.

Ранее сообщалось, что российская и американская делегации могут провести очередной раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине 20 и 21 декабря в Майами.

Предполагается, что в консультациях примут участие спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, спецпосланник лидера США Стив Уиткофф и зять американского президента предприниматель Джаред Кушнер.

Сюжет: Переговоры по Украине
политика

