Постпред США Уитакер: Украине стоит готовиться к боям в 2026 году

Фото: depositphotos/Bumble-Dee

Украина должна готовиться к возможным боевым действиям в 2026 году. Таким мнением поделился постпред США при НАТО Мэттью Уитакер в интервью Fox News.

Он сообщил, что если этой зимой не удастся достичь мирного соглашения, то боевые действия продолжатся в следующем году. Вместе с тем Уитакер подчеркнул, что администрация США не собирается снижать усилия по урегулированию конфликта, напомнив о предстоящих переговорах с делегацией РФ в Майами.

По информации СМИ, российская и американская делегации могут провести очередной раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине в эти выходные, 20 и 21 декабря, в Майами.

Предполагается, что в консультациях примут участие спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, спецпосланник лидера США Стив Уиткофф и зять американского президента предприниматель Джаред Кушнер.

Вместе с тем украинская сторона уже провела встречу с представителями США в Майами. По словам главы СНБО Рустема Умерова, Киев и Вашингтон обсудили дальнейшие шаги и договорились продолжать совместную работу в ближайшее время.