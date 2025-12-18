Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 декабря, 23:16

Политика

Трамп раскритиковал Украину за медлительность в урегулировании конфликта

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп раскритиковал правительство Украины за чрезмерную медлительность в рамках переговоров по урегулированию конфликта. Об этом он сообщил журналистам в Белом доме.

"Знаете, каждый раз они (власти Украины. – Прим. ред.) тратят слишком много времени", – приводит РИА Новости слова американского лидера.

Глава США призвал Киев поторопиться в вопросе урегулирования конфликта. Он также подчеркнул, что российская сторона уже готова к мирной сделке.

Вместе с тем Трамп выразил надежду на скорое достижение мира на Украине. Он подчеркнул, что стороны уже близки к соглашению.

Ранее СМИ сообщали, что российская и американская делегации могут провести очередной раунд переговоров по урегулированию украинского конфликта уже в предстоящие выходные, 20 и 21 декабря, в Майами.

В Кремле заявили, что Россия готовится к контактам с США с целью получения информации о результатах работы, проделанной "американцами с европейцами и с Украиной".

США и Россия могут провести новые переговоры по урегулированию конфликта на Украине

Читайте также


Сюжет: Переговоры по Украине
политика

Главное

Как в России будет работать самозапрет на азартные игры?

Граждане смогут добровольно отказываться от участия в азартных играх

Организациям будет запрещено принимать ставки, выдавать обменные знаки или деньги

Читать
закрыть

Чего категорически нельзя делать во время моржевания?

Не стоит резко начинать моржевание, если человек этим никогда не занимался

Нельзя резко прыгать, нырять или подходить к воде в скользящей обуви

Читать
закрыть

Для чего нужно создание базы IMEI-номеров?

IMEI – это 15-значный код, который производители присваивают каждому устройству

База позволит точно определять, используется ли устройство в дроне-беспилотнике

Читать
закрыть

Начнут ли списывать ипотеку при рождении четвертого ребенка?

Реализация инициативы требует тщательной проработки, чтобы избежать негативных последствий

Эксперты уверены: списание ипотеки – реальная помощь, которая убережет семью от финансовой катастрофы

Читать
закрыть

Могут ли руководители читать переписки сотрудников?

Существует конституционное право на тайну переписки, личных сообщений и иных коммуникаций

Только суд может принять решение о возможности истребования переписки частного лица

Читать
закрыть

Лишат ли тунеядцев социальной пенсии в России?

Согласно Конституции и действующему законодательству, любой гражданин имеет право на пенсию

Также отсутствует определение понятия "тунеядство"

Читать
закрыть

Что может навредить здоровью питомцев в Новый год?

Угощение питомца едой с новогоднего стола может обернуться срочной поездкой в ветклинику

Новогодние праздники часто становятся испытанием для питомцев из-за фейерверков

Читать
закрыть

Кто останется без 13-й зарплаты?

Наиболее сложная ситуация сложилась в строительстве, где премии сократили почти повсеместно

Также проблема усугубляется в металлургии и машиностроении

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика