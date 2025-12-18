Трамп раскритиковал Украину за медлительность в урегулировании конфликта

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп раскритиковал правительство Украины за чрезмерную медлительность в рамках переговоров по урегулированию конфликта. Об этом он сообщил журналистам в Белом доме.

"Знаете, каждый раз они (власти Украины. – Прим. ред.) тратят слишком много времени", – приводит РИА Новости слова американского лидера.

Глава США призвал Киев поторопиться в вопросе урегулирования конфликта. Он также подчеркнул, что российская сторона уже готова к мирной сделке.

Вместе с тем Трамп выразил надежду на скорое достижение мира на Украине. Он подчеркнул, что стороны уже близки к соглашению.

Ранее СМИ сообщали, что российская и американская делегации могут провести очередной раунд переговоров по урегулированию украинского конфликта уже в предстоящие выходные, 20 и 21 декабря, в Майами.

В Кремле заявили, что Россия готовится к контактам с США с целью получения информации о результатах работы, проделанной "американцами с европейцами и с Украиной".