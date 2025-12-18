Форма поиска по сайту

18 декабря, 18:10

Политика

Герасимов заявил, что европейские лидеры затягивают конфликт на Украине

Фото: kremlin.ru

Лидеры европейских стран хотят затянуть конфликт на Украине, чтобы истощить Россию и столкнуть ее с НАТО. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов на брифинге для военных атташе иностранных государств.

"Цели этой информационной кампании состоят в наращивании военных расходов и активной милитаризации общественного уклада в Европе", – сказал он.

Глава Генштаба обратил внимание, что западные кураторы активно обучают украинских военных на своих полигонах. В частности, на европейских площадках было подготовлено более 224 тысяч человек.

Кроме того, отметил Герасимов, Запад оказывает Украине огромную денежную поддержку. За 4 года объем финансирования Киева превысил 550 миллиардов долларов. При этом 220 миллиардов из них пошли на военные нужды. По словам генерала, военная продукция наиболее активно поступает на Украину из 20 государств.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс якобы станет следующей целью России после Украины. По его мнению, предотвратить подобное развитие событий можно за счет единства военно-политического блока и инвестиций в оборону.

В Кремле эти заявления назвали безответственными. Там также считают, что Рютте относится к тому поколению, которое успело забыть, что такое Вторая мировая война.

Спецоперация на Украине
политика

