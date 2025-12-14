Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 декабря, 14:07

Политика

Песков назвал безответственными слова Рютте о подготовке НАТО к войне с Россией

Фото: kremlin.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на заявления генсека НАТО Марка Рютте, который призвал страны Европы увеличить расходы на оборону, чтобы быть якобы готовыми к войне с Россией. Комментарий пресс-секретаря президента РФ опубликован в телеграм-канале журналиста "России 1" Павла Зарубина.

По его мнению, Рютте, делая такие "безответственные заявления", не осознает, о чем говорит. Песков считает, что генсек НАТО относится к тому поколению, которое уже успело забыть, что такое Вторая мировая война.

Песков отметил, что в России бережно хранят память о том, что происходило во времена Второй Мировой войны, а также о том, что было сделано для спасения Европы от фашизма.

Ранее Владимир Путин заявлял, что Россия не собиралась и не собирается воевать с европейскими странами. Однако если Европа начнет боевые действия, то Москва готова "прямо сейчас".

Президент также предлагал зафиксировать положение о том, что Россия не намерена нападать на европейские страны. СМИ, в свою очередь, сообщали, что в Европе рассматривают возможные незапланированные военные учения НАТО и кибернападения в качестве ответа на якобы угрозы со стороны России.

Читайте также


политика

Главное

Что будет с российскими активами, замороженными в Евросоюзе?

Власти Бельгии заявили о неизбежности использования российских активов для помощи Украине

Решение будет обсуждаться на заседании ЕС 18 и 19 декабря декабря

Читать
закрыть

Стоит ли запрещать новогодние корпоративы в России?

Подобные мероприятия часто сопровождаются непристойным поведением со стороны работников

Однако эксперты уверены: корпоративы являются поводом найти общий язык с коллегами

Читать
закрыть

Разрешат ли россиянам выезжать из страны в день погашения долга?

Информация о задолженности подтягивается быстро благодаря современным IT-системам

Эксперты уверены: ускорить снятие барьеров вполне реально

Читать
закрыть

Как работа по ночам сказывается на состоянии сотрудников?

Ночная работа может ухудшить состояние сердца

Зачастую у работника отмечается еще и недосып

Читать
закрыть

Почему спрос на домашние кофемашины резко вырос?

Основным драйвером роста стали недорогие устройства стоимостью до 5 000 рублей

Причиной роста популярности малой бытовой техники сыграл тренд на приготовление кофе дома

Читать
закрыть

Во сколько обойдется украшение квартиры перед Новым годом?

На онлайн-платформах появились частные объявления с предложениями украсить квартиры

За подбор игрушек, распутывание гирлянд и их развешивание декораторы просят 3–10 тысяч рублей

Читать
закрыть

Какие главные астрономические явления ждать в первой половине зимы?

Пик одного из самых красивых и мощных метеорных потоков придется на ночь с 13 на 14 декабря

21 декабря наступает зимнее солнцестояние – самый короткий день и самая длинная ночь в году

Читать
закрыть

Каких диких животных можно увидеть в столице зимой?

Жители Москвы могут увидеть на природных территориях города лис

Есть шанс заметить в черте города лосей, которых можно считать местными обитателями

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика