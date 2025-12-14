Песков назвал безответственными слова Рютте о подготовке НАТО к войне с Россией

Фото: kremlin.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на заявления генсека НАТО Марка Рютте, который призвал страны Европы увеличить расходы на оборону, чтобы быть якобы готовыми к войне с Россией. Комментарий пресс-секретаря президента РФ опубликован в телеграм-канале журналиста "России 1" Павла Зарубина.

По его мнению, Рютте, делая такие "безответственные заявления", не осознает, о чем говорит. Песков считает, что генсек НАТО относится к тому поколению, которое уже успело забыть, что такое Вторая мировая война.

Песков отметил, что в России бережно хранят память о том, что происходило во времена Второй Мировой войны, а также о том, что было сделано для спасения Европы от фашизма.

Ранее Владимир Путин заявлял, что Россия не собиралась и не собирается воевать с европейскими странами. Однако если Европа начнет боевые действия, то Москва готова "прямо сейчас".

Президент также предлагал зафиксировать положение о том, что Россия не намерена нападать на европейские страны. СМИ, в свою очередь, сообщали, что в Европе рассматривают возможные незапланированные военные учения НАТО и кибернападения в качестве ответа на якобы угрозы со стороны России.

