11 декабря, 16:38

Рютте назвал НАТО "следующей целью" России

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Michael Kappeler

НАТО станет следующей целью для России, заявил генсекретарь Альянса Марк Рютте в ходе совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине.

"Нам необходимо предельно ясно понимать угрозу: мы следующая цель России, и мы уже находимся в опасности", – сказал Рютте.

Он подчеркнул, что многие члены Альянса "не чувствуют неотложности ситуации". Однако нужно действовать. Предотвратить такое развитие событий можно за счет единства НАТО и инвестиций в оборону, считает Рютте.

По его словам, союзнические расходы на оборону и производство должны быстро расти, а вооруженные силы должны иметь все необходимое для обеспечения безопасности.

"Я обязан сказать вам о том, что нас ждет, если мы не будем действовать быстрее", – добавил генсекретарь.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия не собиралась и не собирается воевать с европейскими странами. Однако если Европа начнет боевые действия, то Москва готова "прямо сейчас".

Президент также предлагал зафиксировать положение о том, что Россия не намерена нападать на европейские страны. СМИ, в свою очередь, сообщали, что в Европе рассматривают возможные незапланированные военные учения НАТО и кибернападения в качестве ответа на якобы угрозы со стороны России.

