27 ноября, 10:33

Politico: в Европе обсуждают кибернападения в ответ на якобы угрозы России

Фото: 123RF.com/stockgiu

В Европе рассматривают возможные незапланированные военные учения НАТО и кибернападения в качестве ответа на якобы угрозы со стороны России. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на европейских чиновников и дипломатов.

При этом, отмечает издание, пока вопрос о том, что будет из себя представлять ответ европейских стран, остается открытым. Однако любые подобные меры Европы должны быть такими, что ответственность за них можно правдоподобно отвергнуть.

Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус предположил, что конфликт между Россией и НАТО может произойти в 2028 году. Он также указал на мнения некоторых военных историков, которые считают, что европейцы провели "последнее мирное лето". Министр потребовал улучшить оснащение вооруженных сил военно-политического блока.

Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы Минобороны ФРГ, указав, что теперь не возникает сомнений в том, кто агрессор.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что "милитаристская и провоенная риторика" все чаще звучит из стран Европы.

