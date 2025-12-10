Столичные врачи спасли женщину с опухолью яичника весом более 30 килограммов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Врачи московской городской клинической больницы имени Юдина спасли женщину с опухолью яичника, вес которой составил более 30 килограммов. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента здравоохранения.

В Депздраве отметили, что женщина более 15 лет не посещала гинеколога. Пациентку долгое время беспокоили боли в животе и его прогрессирующее увеличение. В последнее время к этому еще добавились одышка, чувство распирания и слабость.

По словам заведующего отделением, доктора медицинских наук Александра Давыдова, окружность живота пациентки составляла 155 сантиметров из-за новообразования, занимавшего почти всю брюшную полость.

В рамках комплексного обследования врачи выявили критические изменения в организме женщины. Ее грудная клетка деформировалась, а внутренние органы оказались сжатыми. Кроме того, при минимальной нагрузке насыщение крови кислородом падало до 75–80%. Это сравнимо с показателем при тяжелой пневмонии, отметил Давыдов.

"Проводить операцию сразу было опасно. Медицинская команда сначала стабилизировала состояние женщины – и только после этого приступила к операции, в ходе которой была удалена гигантская опухоль диаметром 50 сантиметров и весом более 30 килограммов", – подчеркнул врач.

В рамках операции медики также удалили матку с придатками, провели резекцию сальника и биопсию брюшины. По результатам гистологического исследования было определено, что у женщины была пограничная муцинозно-кистозная опухоль.

Такие новообразования похожи на злокачественные, однако они медленнее растут и зачастую не распространяются на другие органы, как в случае пациентки. Благодаря этому можно утверждать, что одна операция помогла женщине излечиться. Ей также не потребуется дополнительная терапия, добавили в больнице. Сейчас женщина восстанавливается дома.

Ранее в Краснодаре врачи спасли пациента с 13-килограммовой опухолью. Новообразование занимало практически всю брюшную полость мужчины. В ходе операции медики не только удалили опухоль, но и выполнили пластику почечных сосудов.