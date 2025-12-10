Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 декабря, 11:44

Общество

Столичные врачи спасли женщину с опухолью яичника весом более 30 килограммов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Врачи московской городской клинической больницы имени Юдина спасли женщину с опухолью яичника, вес которой составил более 30 килограммов. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента здравоохранения.

В Депздраве отметили, что женщина более 15 лет не посещала гинеколога. Пациентку долгое время беспокоили боли в животе и его прогрессирующее увеличение. В последнее время к этому еще добавились одышка, чувство распирания и слабость.

По словам заведующего отделением, доктора медицинских наук Александра Давыдова, окружность живота пациентки составляла 155 сантиметров из-за новообразования, занимавшего почти всю брюшную полость.

В рамках комплексного обследования врачи выявили критические изменения в организме женщины. Ее грудная клетка деформировалась, а внутренние органы оказались сжатыми. Кроме того, при минимальной нагрузке насыщение крови кислородом падало до 75–80%. Это сравнимо с показателем при тяжелой пневмонии, отметил Давыдов.

"Проводить операцию сразу было опасно. Медицинская команда сначала стабилизировала состояние женщины – и только после этого приступила к операции, в ходе которой была удалена гигантская опухоль диаметром 50 сантиметров и весом более 30 килограммов", – подчеркнул врач.

В рамках операции медики также удалили матку с придатками, провели резекцию сальника и биопсию брюшины. По результатам гистологического исследования было определено, что у женщины была пограничная муцинозно-кистозная опухоль.

Такие новообразования похожи на злокачественные, однако они медленнее растут и зачастую не распространяются на другие органы, как в случае пациентки. Благодаря этому можно утверждать, что одна операция помогла женщине излечиться. Ей также не потребуется дополнительная терапия, добавили в больнице. Сейчас женщина восстанавливается дома.

Ранее в Краснодаре врачи спасли пациента с 13-килограммовой опухолью. Новообразование занимало практически всю брюшную полость мужчины. В ходе операции медики не только удалили опухоль, но и выполнили пластику почечных сосудов.

"Новости дня": Минздрав одобрил применение вакцины от меланомы в 2026 году

Читайте также


медицинаобществогород

Главное

Каких диких животных можно увидеть в столице зимой?

Жители Москвы могут увидеть на природных территориях города лис

Есть шанс заметить в черте города лосей, которых можно считать местными обитателями

Читать
закрыть

Почему каждому стоит танцевать танго?

Танго – это отличный способ самовыражения

Во время исполнения танца задействованы почти все группы мышц

Читать
закрыть

Как выбрать натуральную ель на Новый год?

Живую ель не стоит покупать задолго до Нового года – это поможет избежать наценок

При выборе нужно ориентироваться на официальные базары и проверять законность спила

Читать
закрыть

Нужен ли в России запрет на использование детьми соцсетей?

Использование соцсетей более двух часов в день может негативно повлиять на психику ребенка

Дети в соцсетях больше всех уязвимы перед злоумышленниками

Читать
закрыть

Нужно ли усиливать господдержку при аренде жилья в РФ?

Эксперты уверены: меру сложно реализовать в условиях дефицита бюджета

Введение таких мер может создать почву для злоупотреблений

Читать
закрыть

Пострадает ли урожай 2026 года от дефицита осадков зимой?

Для опытных дачников бесснежная погода в начале зимы – это "не аномалия, а ценный подарок"

Эксперты уверены: посадки из-за отсутствия снега не пострадают

Читать
закрыть

Как поддержать здоровье и сон в сезон короткого светового дня?

После пробуждения стоит включать яркий белый или голубой свет

Важно чаще выходить на улицу в светлое время суток

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на горнолыжном отдыхе в РФ в Новый год?

Лучшие предложения по ценам доступны по акциям раннего бронирования

Для экономии стоит путешествовать на личном автомобиле

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика