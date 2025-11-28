Форма поиска по сайту

28 ноября, 15:18

Общество

Московские врачи спасли женщину с зубами в печени

Фото: mz.mosreg.ru

Врачи Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского спасли 36-летнюю женщину с зубами в печени, сообщается в телеграм-канале больницы.

В медучреждение пациентка поступила с жалобами на сильные боли в животе. Женщине провели эндоскопическое исследование, в ходе которого врачи обнаружили в протоках обеих долей печени множество мелких образований. Самое крупное из них было размером 2 на 1,5 сантиметра.

Несмотря на то что в таких случаях проводится открытая операция на печени, эндоскописты смогли удалить все образования без разрезов. Инородные тела раздробили с помощью лазера.

При гистологическом исследовании специалисты определили, что образования – элементы и клетки зуба. У взрослых людей такая локализация в печени встречается крайне редко. Во всем мире описано всего 14 таких случаев тератомы.

Ранее в Краснодаре врачи спасли мужчину с опухолью весом 13 килограммов. Новообразование занимало почти всю брюшную область пациента. В рамках операции специалисты не только удалили 50-сантиметровую опухоль, но и выполнили пластику почечных сосудов.

медицинаобществогород

