25 ноября, 11:14

Общество

Столичные нейрохирурги спасли 15-летнюю девушку от инсульта

Фото: телеграм-канал "Московская медицина"

Нейрохирурги Морозовской больницы спасли 15-летнюю девушку от инсульта, сообщила пресс-служба Депздрава Москвы.

Пациентка поступила в медучреждение в тяжелом состоянии. Врачи провели обследование и выявили разрыв артериовенозной мальформации теменно-затылочной области головного мозга – патологический сосудистый дефект.

Эта аномалия представляла угрозу разрыв сосуда и развития тяжелого ишемического или геморрагического инсульта. В связи с этим было принято решение срочно провести операцию.

В больнице рассказали, что своевременная коррекция подобных сосудистых отклонений крайне важна из-за высокого риска осложнений. Новые технологии, применяемые в столичных клиниках, позволяют выполнять такие операции с высокой точностью и минимальными рисками.

"Врачи-нейрохирурги успешно выполнили операцию. Благодаря их профессионализму и современному оборудованию пациентка уже идет на поправку", – добавили в Депздраве.

Ранее сотрудники больницы имени Ерамишанцева спасли мужчину с двумя нарушениями ритма сердца. В последние недели его пульс составлял 300 ударов в минуту при норме 60–90 ударов. Кроме того, ему диагностировали фибрилляцию предсердий и врожденное нарушение проводимости сердца. После проведения необходимых процедур пациента выписали домой с нормальным ритмом сердца.

Почти 60 тыс высокотехнологичных операций провели по полису ОМС за 6 месяцев в Москве

