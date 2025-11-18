18 ноября, 13:28Общество
Врачи центра Рошаля спасли 4-месячную девочку с редким генетическим заболеванием
Фото: mz.mosreg.ru
Врачи Детского медицинского центра Рошаля в Красногорске спасли жизнь 4-месячной девочке с редким генетическим заболеванием – ННН-синдромом, сообщает телеканал "360".
В медучреждении рассказали, что ребенок поступил в учреждение в тяжелом состоянии с судорожным приступом. При обследовании у младенца обнаружили выпирающий родничок, увеличенный размер головы и превышение нормальной концентрации аммиака почти в пять раз.
Результаты МРТ показали следы перенесенных кровоизлияний и серьезное нарушение кровоснабжения мозга. Был поставлен диагноз – ННН-синдром, при котором организм не способен перерабатывать белок, что приводит к отравлению мозга аммиаком.
"В стационаре мы подобрали лекарственную терапию, которая помогла прекратить поступление белка. Это позволило предотвратить необратимое повреждение мозга, и через 24 часа уровень аммиака снизился до нормальных значений", – отметила заведующая неврологическим отделением Ирина Ожегова.
Состояние девочки стабилизировалось, и ее уже выписали для дальнейшего амбулаторного лечения.
