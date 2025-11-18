Московские врачи впервые в мире восстановили барабанную перепонку клетками пациента

Фото: sechenov.ru

Врачи клинического центра Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова впервые в мире провели успешную операцию по восстановлению поврежденной барабанной перепонки с помощью биоэквивалента, созданного из собственных клеток пациента, сообщила пресс-служба университета.

"Это первый в мире клинический опыт использования такого биомедицинского клеточного продукта (БМКП) для ее регенерации", – рассказали в медучреждении.

Уточнятся, что разработка велась в рамках программы "Приоритет-2030" нацпроекта "Молодежь и дети".

Как отметил ректор Сеченовского университета, академик РАН Петр Глыбочко, вуз стал единственным медицинским учреждением в России, которое прошло полный цикл – от фундаментальных исследований до сертификации производства и непосредственного применения клеточного продукта в клинике.

"Это не только новые возможности для тысяч пациентов, но и доказательство: российская наука способна создавать трансляционные технологии мирового уровня, не дожидаясь импорта решений", – подчеркнул академик.

Длительность операции составляет около 40 минут, что значительно меньше времени, требуемого для классической тимпанопластики.

По словам научного руководителя научно-технологического парка биомедицины Сеченовского университета, профессора Петра Тимашева, такие вмешательства стали возможны благодаря разработке платформенной технологии.

"В ближайшее время планируем применять аналогичные биоэквиваленты для восстановления голосовых складок и структур полости носа, а в дальнейшем – для уретры и других трубчатых органов", – отметил он.

