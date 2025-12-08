Депутат Нилов высказался о перспективах обязательных выплат 13-й зарплаты бюджетникам

В Госдуме выступили с идеей законодательно закрепить дополнительную выплату для медиков и педагогов в конце года. Насколько реализуема инициатива, разбиралась Москва 24.

Гарантированная выплата

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил министру труда РФ Антону Котякову инициативу о введении ежегодной 13-й зарплаты для работников бюджетной сферы образования и здравоохранения.

В обращении парламентарий предложил закрепить на федеральном уровне гарантированную выплату в размере не менее среднемесячного оклада педагогов и медиков. По замыслу автора, финансирование должно осуществляться за счет бюджетных средств. При этом предусмотрено оно для сотрудников, которые добросовестно выполняют обязанности и не имеют дисциплинарных взысканий.





Борис Чернышов вице-спикер Госдумы Данная мера не только окажет поддержку специалистам и будет способствовать закреплению кадров на местах, но и поможет достижению стратегических государственных задач: притоку молодежи в профессии, системному укреплению кадрового суверенитета и повышению качества жизни всех граждан.

Подобная идея ранее уже выдвигалась депутатом Госдумы Сергеем Мироновым. Он подчеркнул, что действующий Трудовой кодекс предусматривает возможность подобного поощрения, но решение об этом остается за каждой конкретной компанией.

При этом депутат Госдумы Светлана Бессараб не поддержала инициативу. Она отметила, что правительство не имеет права навязывать подобные выплаты внебюджетным компаниям. Государство может лишь устанавливать стандарты, которые касаются условий труда и рабочего времени.

"Необходимо заложить деньги"

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал Москве 24, что выступает за идею о введении 13-й зарплаты для сотрудников бюджетной сферы образования и здравоохранения.





Ярослав Нилов глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Однако надо понимать, что на все это необходимо заложить деньги. То есть выделенные средства должны быть учтены в фонде заработной платы на 2025 год. Соответственно, эти деньги должны быть заложены в федеральном и региональном бюджетах. Если такового не произошло, соответственно, Минтруд вряд ли что-то сможет сделать.

"Что касается стимулирования и благодарности за работу медиков и педагогов, я поддерживаю любые выплаты. При этом не только по итогам года. Но этот вопрос надо либо законодательно закрепить, либо обязательно закладывать деньги во время бюджетного процесса", – указал Нилов.

При этом экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников отметил, что предложенная инициатива, возможно, и не понадобится.

"В первую очередь необходимо закончить уже заявленную реформу оплаты труда для медицинских и педагогических работников, решение о которой правительство приняло несколько лет назад. В отдельных регионах даже проводились эксперименты, но процесс далек от завершения", – рассказал экономист Москве 24.



Пилотный проект новой системы оплаты труда в бюджетных сферах был запущен в 15 субъектах РФ в 2025 году. Помимо образования и здравоохранения, он также работает в системе науки и культуры. Министр труда РФ Антон Котяков рассказал ТАСС, что конечной целью являются равные справедливые зарплаты сотрудников вне зависимости от региона. Окончательный вариант системы планируется распространить по всей России в 2027 году.



Масленников добавил, что реформа подразумевает радикальные изменения: пересмотр штатного расписания и существенное повышение текущих окладов.





Никита Масленников экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Если же ставить цель увязать эффективность работы медиков с зарплатой, нужно комплексно решать проблемы развития здравоохранения, включая лекарственное обеспечение и налаживание собственного производства медоборудования, например томографов. Таким образом, существует целый комплекс системных вопросов, которые гораздо важнее, чем введение отдельной 13-й зарплаты.

По мнению эксперта, проблема в целом требует более глубокого подхода. Помимо ограниченности бюджетных средств, существуют и такие внутренние отраслевые проблемы, как распределение нагрузки среди педагогов, высокая загруженность врачей и доступность платных и бесплатных услуг для населения. Это также влияет на уровень доходов работников бюджетной сферы, заключил Масленников.

