Депутат Нилов высказался о перспективах обязательных выплат 13-й зарплаты бюджетникам

В Госдуме выступили с идеей законодательно закрепить дополнительную выплату для медиков и педагогов в конце года. Насколько реализуема инициатива, разбиралась Москва 24.
Гарантированная выплата
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил министру труда РФ Антону Котякову инициативу о введении ежегодной 13-й зарплаты для работников бюджетной сферы образования и здравоохранения.
В обращении парламентарий предложил закрепить на федеральном уровне гарантированную выплату в размере не менее среднемесячного оклада педагогов и медиков. По замыслу автора, финансирование должно осуществляться за счет бюджетных средств. При этом предусмотрено оно для сотрудников, которые добросовестно выполняют обязанности и не имеют дисциплинарных взысканий.
Подобная идея ранее уже выдвигалась депутатом Госдумы Сергеем Мироновым. Он подчеркнул, что действующий Трудовой кодекс предусматривает возможность подобного поощрения, но решение об этом остается за каждой конкретной компанией.
При этом депутат Госдумы Светлана Бессараб не поддержала инициативу. Она отметила, что правительство не имеет права навязывать подобные выплаты внебюджетным компаниям. Государство может лишь устанавливать стандарты, которые касаются условий труда и рабочего времени.
"Необходимо заложить деньги"
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал Москве 24, что выступает за идею о введении 13-й зарплаты для сотрудников бюджетной сферы образования и здравоохранения.
"Что касается стимулирования и благодарности за работу медиков и педагогов, я поддерживаю любые выплаты. При этом не только по итогам года. Но этот вопрос надо либо законодательно закрепить, либо обязательно закладывать деньги во время бюджетного процесса", – указал Нилов.
При этом экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников отметил, что предложенная инициатива, возможно, и не понадобится.
"В первую очередь необходимо закончить уже заявленную реформу оплаты труда для медицинских и педагогических работников, решение о которой правительство приняло несколько лет назад. В отдельных регионах даже проводились эксперименты, но процесс далек от завершения", – рассказал экономист Москве 24.
Масленников добавил, что реформа подразумевает радикальные изменения: пересмотр штатного расписания и существенное повышение текущих окладов.
По мнению эксперта, проблема в целом требует более глубокого подхода. Помимо ограниченности бюджетных средств, существуют и такие внутренние отраслевые проблемы, как распределение нагрузки среди педагогов, высокая загруженность врачей и доступность платных и бесплатных услуг для населения. Это также влияет на уровень доходов работников бюджетной сферы, заключил Масленников.