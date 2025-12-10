Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Пятница, 12 декабря, станет последним днем метеорологической осени в Москве. В этот день в столице ожидается оттепель, температура достигнет 2–5 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

По его словам, 10 декабря погодная ситуация будет обусловлена тыловой частью высотной ложбины циклона. В столичном регионе прогнозируется облачная погода с неустойчивыми прояснениями. Ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду, а столбики термометров покажут от 0 до 2 градусов.

При этом в выходные, 13 и 14 декабря, в город придет холодный фронт со снегопадами, метелью и штормовым ветром, скорость которого достигнет 15–20 метров в секунду.

"Ударят морозы. По ночам минимальная температура составит минус 7 – минус 10 градусов, днем – не выше минус 4 – минус 7 градусов, что укладывается в рамки климатической нормы декабря, на дорогах образуется гололедица. Начнется метеорологическая зима", – указал Тишковец.

Первый устойчивый снежный покров сформировался в Московском регионе к утру 10 декабря. За ночь в городе выпал 1 миллиметр осадков.

Столичный Дептранс предупредил, что мокрый снег в Москве будет идти на протяжении дня. На дорогах может образоваться гололедица. В связи с этим автомобилистам рекомендовано соблюдать скоростной режим и дистанцию, не отвлекаться на телефон во время движения, быть аккуратными на подъемах и спусках с мостов и эстакад.

Вместе с тем в городе действует желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет актуально до 09:00 четверга, 11 декабря.