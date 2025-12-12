Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 декабря, 11:55

Политика
Главная / Новости /

Котяков: необходимости идти на сокращение рабочего дня до 6 часов сейчас нет

В Минтруде РФ оценили идею сокращения рабочего дня до 6 часов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

На данный момент в России нет необходимости в сокращении рабочего дня до 6 часов. Об этом высказался глава Минтруда РФ Антон Котяков, передает ТАСС.

Министр выступил с таким мнением исходя из текущей ситуации на рынке труда. Он также отметил, что у каждого предложения должны быть предпосылки и целесообразность.

Ранее стало известно, что депутаты от КПРФ хотят внести в Госдуму законопроект, который позволит сократить рабочее время россиян до 6 часов в день. В пояснительной записке к документу сказано, что нормальная продолжительность трудового времени в неделю не должна превышать 30 часов при условии пятидневной рабочей недели.

Также депутаты предлагают пропорционально уменьшить рабочее время для несовершеннолетних работников в возрасте до 16 и от 16 до 18 лет соответственно, для инвалидов первой и второй групп, женщин, работающих в сельской местности, педагогов и работников с опасными или вредными условиями труда. Согласно документу, они смогут трудиться не более 24 часов в неделю.

По мнению авторов законопроекта, инициатива позволит нарастить производительность труда, повысить уровень жизни, уменьшить уровень стресса и выгорание работников, снизит заболеваемость и число больничных, а также позволит сотрудникам уделить больше времени на образование, что приведет к повышению их уровня дохода. Также люди станут проводить освободившееся время с семьей, что положительно скажется на демографии.

"Деньги 24": в России могут увеличить лимит сверхурочной работы

Читайте также


политикаобщество

Главное

Что будет с российскими активами, замороженными в Евросоюзе?

Власти Бельгии заявили о неизбежности использования российских активов для помощи Украине

Решение будет обсуждаться на заседании ЕС 18 и 19 декабря декабря

Читать
закрыть

Стоит ли запрещать новогодние корпоративы в России?

Подобные мероприятия часто сопровождаются непристойным поведением со стороны работников

Однако эксперты уверены: корпоративы являются поводом найти общий язык с коллегами

Читать
закрыть

Разрешат ли россиянам выезжать из страны в день погашения долга?

Информация о задолженности подтягивается быстро благодаря современным IT-системам

Эксперты уверены: ускорить снятие барьеров вполне реально

Читать
закрыть

Как работа по ночам сказывается на состоянии сотрудников?

Ночная работа может ухудшить состояние сердца

Зачастую у работника отмечается еще и недосып

Читать
закрыть

Почему спрос на домашние кофемашины резко вырос?

Основным драйвером роста стали недорогие устройства стоимостью до 5 000 рублей

Причиной роста популярности малой бытовой техники сыграл тренд на приготовление кофе дома

Читать
закрыть

Во сколько обойдется украшение квартиры перед Новым годом?

На онлайн-платформах появились частные объявления с предложениями украсить квартиры

За подбор игрушек, распутывание гирлянд и их развешивание декораторы просят 3–10 тысяч рублей

Читать
закрыть

Какие главные астрономические явления ждать в первой половине зимы?

Пик одного из самых красивых и мощных метеорных потоков придется на ночь с 13 на 14 декабря

21 декабря наступает зимнее солнцестояние – самый короткий день и самая длинная ночь в году

Читать
закрыть

Каких диких животных можно увидеть в столице зимой?

Жители Москвы могут увидеть на природных территориях города лис

Есть шанс заметить в черте города лосей, которых можно считать местными обитателями

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика