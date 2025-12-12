Котяков: необходимости идти на сокращение рабочего дня до 6 часов сейчас нет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

На данный момент в России нет необходимости в сокращении рабочего дня до 6 часов. Об этом высказался глава Минтруда РФ Антон Котяков, передает ТАСС.

Министр выступил с таким мнением исходя из текущей ситуации на рынке труда. Он также отметил, что у каждого предложения должны быть предпосылки и целесообразность.

Ранее стало известно, что депутаты от КПРФ хотят внести в Госдуму законопроект, который позволит сократить рабочее время россиян до 6 часов в день. В пояснительной записке к документу сказано, что нормальная продолжительность трудового времени в неделю не должна превышать 30 часов при условии пятидневной рабочей недели.

Также депутаты предлагают пропорционально уменьшить рабочее время для несовершеннолетних работников в возрасте до 16 и от 16 до 18 лет соответственно, для инвалидов первой и второй групп, женщин, работающих в сельской местности, педагогов и работников с опасными или вредными условиями труда. Согласно документу, они смогут трудиться не более 24 часов в неделю.

По мнению авторов законопроекта, инициатива позволит нарастить производительность труда, повысить уровень жизни, уменьшить уровень стресса и выгорание работников, снизит заболеваемость и число больничных, а также позволит сотрудникам уделить больше времени на образование, что приведет к повышению их уровня дохода. Также люди станут проводить освободившееся время с семьей, что положительно скажется на демографии.