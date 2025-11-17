Депутат Бессараб: инициатива исключить выходные из числа отпускных дней бессмысленна

Фото: 123RF.com/allarudenko

Исключать выходные из числа отпускных дней нет смысла, заявила в беседе с Москвой 24 член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Парламентарий прокомментировала инициативу депутатов ГД от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким не включать выходные в число календарных дней ежегодного основного или дополнительного оплачиваемого отпуска. Согласно законопроекту изменения предлагалось внести в статью 120 Трудового кодекса РФ.

Бессараб напомнила, что в СССР отпуск исчислялся в рабочих днях без учета праздников и выходных, а современная система использует календарные дни (28 дней в год), включая выходные, но исключая праздники.

"Сейчас же предлагается, по сути, смешать системы. Понятие "календарный день" включает в себя и субботу, и воскресенье", – сказала депутат.

Парламентарий отметила, что предлагаемая "смешанная" система может усложнить расчет отпусков для работников со сменным графиком – "три через три", "шесть через шесть". По ее мнению, необходимо определить единый подход – либо рабочие, либо календарные дни, – поскольку разница незначительна и не оправдывает изменений.

"Что касается возможных последствий, определенные сложности при подсчете отпуска существуют и сегодня, и при любой системе. Однако в моей практике отпуск практически не вызывает жалоб или обращений", – подчеркнула она.

Бессараб назвала эту проблему "надуманной" и призвала обращаться в инспекцию по труду или в профсоюз при возникновении вопросов.

