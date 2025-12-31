Форма поиска по сайту

31 декабря 2025, 10:43

Мэр Москвы

Собянин сообщил о завершении строительства детского сада на севере Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин объявил о завершении строительства нового детского сада в Тимирязевском районе. Пост мэр опубликовал в своем канале в мессенджере МАХ.

Учреждение возвели на Астрадамской улице в рамках Адресной инвестиционной программы, уточнил глава города. По его словам, рядом находятся жилые дома, построенные по реновации, и Тимирязевский парк.

Здание сможет вместить 150 воспитанников. Вестибюль украшен декоративным деревом, а интерьер выполнен в спокойных тонах серого, оливкового и белого цветов.

Во время работы специалисты задекорировали стены детсада изображениями деревьев, а в прогулочных зонах можно увидеть героев сказок, животных и космические мотивы, эскизы которых разработала студентка МАРХИ, обратил внимание градоначальник.

"В детском саду: группы, физкультурный и музыкальный залы, медкабинет и пищеблок полного технологического цикла. Около здания: благоустроенная территория с игровыми и спортивной площадками, деревьями и кустарниками", – добавил мэр.

Собянин также напомнил, что с 2011 года на севере Москвы было построено 84 образовательных объекта, а в настоящее время в стадии строительства находятся еще 13 зданий.

Еще один детсад, а также школа и поликлиника появятся в районе Перово на территории бывшей промзоны Прожектор в рамках КРТ. Их общая площадь составит около 363,8 тысячи "квадратов". После реализации проекта будут созданы более 690 рабочих мест.

