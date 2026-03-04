Силовики пресекли попытку вывоза из РФ боеприпасов на 1 млрд рублей

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Злоумышленники пытались вывезти из России боеприпасы общей стоимостью свыше 1 миллиарда рублей. Об этом рассказал глава МВД России Владимир Колокольцев в ходе расширенного заседания коллегии министерства.

Было установлено, что фигуранты от имени подконтрольных зарубежных компаний заключили контракты с отечественным оборонным предприятием, по которым нужно было поставить патроны к нарезному оружию в третьи страны. Злоумышленники планировали незаконно продать 75 миллионов единиц боеприпасов, уточнила официальный представитель министерства Ирина Волк в своем телеграм-канале.

Они хотели вывезти часть боеприпасов морским путем в государство, куда по резолюции Совбеза ООН запрещено поставлять все виды типов вооружений. Чтобы скрыть преступление, злоумышленники предоставили недостоверные данные об адресате доставки.

В итоге план был сорван оперативниками ГУЭБиПК МВД России и ФСБ России в июне 2025 года. Кроме того, по аналогичной схеме в 2020 году могли организовать контрабандную поставку 9 миллионов патронов на сумму свыше 243 миллионов рублей.

На коммерсантов заведены уголовные дела по статье "Контрабанда". Обвиняемых заключили под стражу. Следователи и оперативники продолжают устанавливать все факты и возможных соучастников преступной деятельности.

Ранее стало известно, что в 2025 году сотрудники Росгвардии по ЦОФ обнаружили свыше 83 килограммов взрывчатых веществ. Кроме того, они изъяли около 7 тысяч единиц огнестрельного оружия, свыше 42 тысяч боеприпасов разного калибра, почти 30 килограммов наркотических веществ и материальных ценностей на свыше 294 миллионов рублей.

