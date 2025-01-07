Суд конфисковал у экс-главы Пензенской области коллекцию ружей стоимостью 4,5 млн рублей

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Октябрьский районный суд Пензы передал в собственность России коллекцию из шести ружей стоимостью более 4,5 млн рублей, которые принадлежали осужденному за взятку бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Об этом со ссылкой на документы суда сообщает ТАСС.

"Исковые требования заместителя генерального прокурора Российской Федерации Разинкина А. В. в интересах Российской Федерации к Белозерцеву Ивану Александровичу об обращении имущества в доход государства удовлетворить частично. Обратить в доход Российской Федерации шесть охотничьих ружей общей стоимостью 4 млн 653 тысячи 256 рублей", – указано в документах.

В январе 2024 года Белозерцева приговорили к 12 годам лишения свободы по делу о получении взятки в особо крупном размере. Речь идет о деньгах и иных ценностях на сумму, превышающую 31 миллион рублей. Более того, бывшего главу Пензенской области признали виновным в незаконном хранении оружия.

В доход государства также будут обращены денежные средства и украшения Белозерцева, среди которых наручные часы Longines, Omega, Rolex, Chaumet и Jaquet Droz, общая стоимость которых превышает 9,6 миллиона рублей.