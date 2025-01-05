РИА Новости: у экс-губернатора Белозерцева начали конфисковывать имущество

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Приставы начали конфисковывать имущество осужденного за взяточничество экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, передает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

По данным агентства, в доход государства будут обращены денежные средства и украшения Белозерцева, а также наручные часы Longines, Omega, Rolex, Chaumet и Jaquet Droz, общая стоимость которых превышает 9,6 миллиона рублей. Согласно документам, производство по конфискации имущества возбудили еще в конце ноября прошлого года.

В январе 2024 года Белозерцева приговорили к 12 годам лишения свободы по делу о получении взятки в особо крупном размере. Речь идет о деньгах и иных ценностях на сумму, превышающую 31 миллион рублей. Более того, бывшего главу Пензенской области признали виновным в незаконном хранении оружия.

