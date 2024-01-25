Экс-губернатор Пензенской области Белозерцев приговорен к 12 годам колонии за взятки

Фото: ТАСС/Михаил Синицын

Измайловский суд Москвы приговорил бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева к 12 годам колонии строгого режима и штрафу в более 450 миллионов рублей за получение взятки в особо крупном размере, сообщает ТАСС.

Экс-главу региона признали виновным в незаконном хранении оружия.

Согласно версии следователей, Белозерцев с января по сентябрь 2020 года получил от главы фармацевтической компании ООО "Биотэк" Бориса Шпигеля, его супруги и директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова взятки через посредников. Речь идет о деньгах и иных ценностях на сумму, превышающую 31 миллион рублей.

По данным СК, вознаграждение предназначалось за предоставление "Биотэку" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с приемкой и хранением лекарств и различных медицинских изделий.

Белозерцев признал факт получения от Шпигеля 21 миллиона рублей, однако, по его словам, данные средства предназначались на избирательную кампанию.

"Московский патруль": суд начал изучать дело пензенского экс-губернатора Белозерцева