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Происшествия

15:27

Суд продлил арест экс-губернатору Пензенской области Белозерцеву

суды происшествия

Фото: пресс-служба Басманного суда

Бывшему главе Пензенской области Ивану Белозерцеву продлили срок ареста до 20 августа по делу о взятке. Решение вынес Басманный суд Москвы, сообщает ТАСС.

"Удовлетворить ходатайство следствия о продлении Белозерцеву меры пресечения в виде содержания под стражей до 20 августа", – заявила судья.

Ранее в ходе обыска у бывшего пензенского губернатора Ивана Белозерцева, которого обвиняют в получении взяток, было обнаружено незарегистрированное оружие.

Согласно версии следователей, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от бизнесмена Бориса Шпигеля, его супруги и директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова взятки через посредников. Речь идет о деньгах и иных ценностях на сумму, превышающую 31 миллион рублей.

Позднее Белозерцев признал факт получения от Шпигеля 21 миллиона рублей, однако, по его словам, данные средства предназначались на избирательную кампанию.

Новости России: экс-губернатор Пензенской области признался в получении 20 млн рублей

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