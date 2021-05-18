Суд продлил арест экс-губернатору Пензенской области Белозерцеву

15:27
Фото: пресс-служба Басманного суда
Бывшему главе Пензенской области Ивану Белозерцеву продлили срок ареста до 20 августа по делу о взятке. Решение вынес Басманный суд Москвы, сообщает ТАСС.
"Удовлетворить ходатайство следствия о продлении Белозерцеву меры пресечения в виде содержания под стражей до 20 августа", – заявила судья.
Ранее в ходе обыска у бывшего пензенского губернатора Ивана Белозерцева, которого обвиняют в получении взяток, было обнаружено незарегистрированное оружие.
Согласно версии следователей, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от бизнесмена Бориса Шпигеля, его супруги и директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова взятки через посредников. Речь идет о деньгах и иных ценностях на сумму, превышающую 31 миллион рублей.
Позднее Белозерцев признал факт получения от Шпигеля 21 миллиона рублей, однако, по его словам, данные средства предназначались на избирательную кампанию.
Новости России: экс-губернатор Пензенской области признался в получении 20 млн рублей
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