У экс-губернатора Белозерцева нашли незарегистрированное оружие

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В ходе обыска у бывшего пензенского губернатора Ивана Белозерцева, которого обвиняют в получении взяток, было обнаружено незарегистрированное оружие. Об этом сообщает РИА Новости.

"Я напомню, что в ходе обыска были обнаружены сами предметы взятки, незарегистрированное оружие, а также денежные средства, превышающие его официальный доход", – заявил прокурор на заседании Мосгорсуда по рассмотрению жалобы стороны защиты на арест экс-чиновника.

Раскрывать детали обвинитель не стал. Также он высказался о необходимости оставить Белозерцева в СИЗО, поскольку на свободе он может оказать давление на еще не установленных свидетелей по делу.

Уточняется, что по итогу заседания суд отклонил жалобу адвокатов бывшего губернатора.

"Суд признал решение суда первой инстанции законным и обоснованным, постановил оставить его без изменения, а жалобу стороны защиты Белозерцева – без удовлетворения", – заявил судья.

22 марта Басманный суд столицы арестовал Белозерцева на два месяца. Прокурор поддержал ходатайство следователя, который настаивал исключительно на заключении губернатора в СИЗО.

Согласно версии следователей, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от бизнесмена Бориса Шпигеля, его супруги и директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова взятки через посредников. Речь идет о деньгах и иных ценностях на сумму, превышающую 31 миллион рублей.

Позднее Белозерцев признал факт получения от Шпигеля 21 миллиона рублей, однако, по его словам, данные средства предназначались на избирательную кампанию.