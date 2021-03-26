Путин назначил сенатора Мельниченко врио губернатора Пензенской области

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Владимир Путин назначил сенатора Олега Мельниченко временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области. Президент подписал соответствующий указ, который опубликован на сайте Кремля.

"Назначить Мельниченко Олега Владимировича временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Пензенской области", – говорится в документе.

Уточняется, что представление Мельниченко состоится в Пензе в субботу. Его проведет полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.

Ранее Мельниченко занимал должность сенатора от региона.

Предыдущего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева Путин снял с поста в связи с утратой доверия. В результате правительство области также ушло в отставку.

22 марта Басманный суд столицы на два месяца арестовал Белозерцева по обвинению в коррупции. Прокурор поддержал ходатайство следователя, который настаивал исключительно на заключении губернатора в СИЗО.

Согласно версии следователей, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от бизнесмена Бориса Шпигеля, его супруги и директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова взятки через посредников. Речь о деньгах и иных ценностях на сумму, превышающую 31 миллион рублей.

