Путин назначил сенатора Мельниченко врио губернатора Пензенской области

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Владимир Путин назначил сенатора Олега Мельниченко временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области. Президент подписал соответствующий указ, который опубликован на сайте Кремля.
"Назначить Мельниченко Олега Владимировича временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Пензенской области", – говорится в документе.
Уточняется, что представление Мельниченко состоится в Пензе в субботу. Его проведет полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.
Ранее Мельниченко занимал должность сенатора от региона.
Предыдущего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева Путин снял с поста в связи с утратой доверия. В результате правительство области также ушло в отставку.
22 марта Басманный суд столицы на два месяца арестовал Белозерцева по обвинению в коррупции. Прокурор поддержал ходатайство следователя, который настаивал исключительно на заключении губернатора в СИЗО.
Согласно версии следователей, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от бизнесмена Бориса Шпигеля, его супруги и директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова взятки через посредников. Речь о деньгах и иных ценностях на сумму, превышающую 31 миллион рублей.
Правительство Пензенской области ушло в отставку
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: