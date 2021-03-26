Защита обжаловала арест экс-губернатора Пензенской области Белозерцева

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Защита экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, которого обвиняют в получении взятки, обжаловала его арест. Об этом сообщает ТАСС.

"Нами подана апелляционная жалоба на арест Белозерцева, в жалобе мы просим назначить ему иную, более мягкую, меру пресечения, не связанную с лишением свободы", – заявил адвокат Алексей Шуварин.

22 марта Басманный суд столицы арестовал Белозерцева на два месяца. Прокурор поддержал ходатайство следователя, который настаивал исключительно на заключении губернатора в СИЗО.

Согласно версии следователей, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от бизнесмена Бориса Шпигеля, его супруги и директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова взятки через посредников. Речь идет о деньгах и иных ценностях на сумму, превышающую 31 миллион рублей.