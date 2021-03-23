Путин снял Белозерцева с поста губернатора Пензенской области

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президент РФ Владимир Путин отправил в отставку губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Причиной стала утрата доверия, заявили в Кремле.

"Отрешить Белозерцева Ивана Александровича от должности губернатора Пензенской области в связи с утратой доверия президента Российской Федерации", – следует из первого пункта указа главы государства.

В отставку пензенский губернатор отправлен президентом со дня подписания документа.

Как сообщили РИА Новости в Центризбиркоме, досрочные выборы нового губернатора состоятся в Единый день голосования в сентябре.

Басманный суд столицы 22 марта на два месяца санкционировал арест Ивана Белозерцева, который обвиняется в коррупции. Прокурор поддержал ходатайство следователя, который настаивал исключительно на заключении губернатора в СИЗО.

Согласно версии следователей, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от бизнесмена Бориса Шпигеля, его супруги и директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова взятки через посредников. Речь о деньгах и иных ценностях на сумму, превышающую 31 миллион рублей.

