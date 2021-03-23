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Происшествия

10:53

В ОНК заявили, что губернатор Белозерцев отрицает обвинения в коррупции

суды происшествия

Фото: ТАСС/пресс-служба Басманного суда

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев удивлен своему аресту по делу о коррупции и не признает обвинения в свой адрес. Об этом сообщила член столичной ОНК Марина Литвинович в своем Telegram-канале.

Она пояснила, что в настоящее время Белозерцев находится в изоляторе временного содержания на Петровке, затем его переведут в СИЗО в соответствии с решением суда.

"Самочувствие у него удовлетворительное, лекарства необходимые ему выдаются... Сказал, что виновным себя не признает. Арест стал для него неожиданностью", – рассказала Литвинович.

По ее словам, губернатор удивлен своему задержанию, поскольку был назначен на пост лично президентом, хорошо выполнял свою работу, успешно реализовывал все госпрограммы и никогда не слышал претензий в свой адрес.

"И вообще, говорит, я – патриот", – отметила Литвинович.

Накануне Басманный суд Москвы заключил Белозерцева под стражу по обвинению в получении взятки в размере более 31 миллиона рублей.

Также Следственный комитет предъявил обвинения главе группы фармацевтических компаний "Биотэк" Борису Шпигелю, его супруге Евгении, директору ОАО "Фармация" Антону Колоскову, а также Геннадию Маркову. Сейчас все фигуранты дела находятся под стражей.

Никто из участников преступления вину не признал.

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