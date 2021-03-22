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Общество

13:46

Губернатор Пензенской области арестован до 20 мая

суды общество

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Басманного суда

Басманный суд Москвы 22 марта заключил под стражу губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева по обвинению в получении взятки в размере более 31 миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС.

"Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании Белозерцеву меры пресечения в виде содержания под стражей до 20 мая", – рассказала пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

Ранее Белозерцева задержали по подозрению в получении взятки. По информации правоохранительных органов, с января по сентябрь прошлого года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова взятки на общую сумму более 31 миллиона рублей. Сейчас все фигуранты дела находятся под стражей.

Однако, по информации правоохранительных органов, никто из участников преступления не признал свою вину. А в ходе обыска в доме губернатора следователи обнаружили около 500 миллионов рублей наличными.

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