Подозреваемому в даче взятки бизнесмену Шпигелю вызывали скорую в изолятор

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Экс-сенатору и бизнесмену Борису Шпигелю, который подозревается в даче взятки губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, вызвали скорую помощь в изолятор. Об этом сообщает ТАСС.

Член общественной наблюдательной комиссии Москвы Ольга Дружинина отметила, что Шпигель имеет серьезные проблемы со здоровьем из-за ряда заболеваний.

"Шпигель дышит с помощью специального аппарата, который у него с собой в изоляторе временного содержания. Сотрудники изолятора уже вызывали ему скорую и готовы сделать это еще раз по первому требованию задержанного", – сказала Дружинина.

Шпигеля задержали по подозрению в даче взятки 21 марта. Кроме него, задержаны сам Иван Белозерцев, директор компании "Фармация" Антон Колосков, супруга Шпигеля и два сотрудника представительства Пензенской области в Москве – Геннадий Марков и Федор Федотов.

По данным правоохранительных органов, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора ОАО "Фармация" взятки на общую сумму более 31 миллиона рублей. Деньги и иные ценности передавали через посредников.