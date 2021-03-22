СК предъявил обвинение губернатору Пензенской области в получении взятки

Фото: СК РФ

Следственный комитет предъявил обвинения губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, бизнесмену Борису Шпигелю и еще четверым фигурантам дела о взятке. Об этом сообщается на сайте СК.

Официальный представитель ведомства Светлана Петренко заявила, что следствие ходатайствует перед судом об аресте всех шестерых участников преступления по части 5 статьи 291, части 6 статьи 290 и статьи 291.1 УК РФ ("Дача взятки", "Получение взятки", "Посредничество во взяточничестве").

В СК также отметили, что никто из фигурантов не признает свою вину.

Ивана Белозерцева задержали по подозрению в получении взятки 21 марта. Помимо него, под стражу взят глава группы фармкомпаний "Биотэк" Борис Шпигель и еще несколько человек.

По информации правоохранительных органов, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова взятки на общую сумму более 31 миллиона рублей.