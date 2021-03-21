СК показал видео следственных действий с губернатором Пензенской области

Следственный комитет опубликовал видео, снятое в кабинете губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в ходе обыска. Ролик разместили
на официальном канале ведомства.
На кадрах из видео можно заметить, как глава региона входит в свой кабинет в сопровождении силовиков и следователей. Белозерцев подписал бумагу, после чего его сопровождающие приступили к обыску.
Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева задержали по подозрению в получении взятки утром воскресенья, 21 марта. Помимо него, под стражу взят глава группы фармкомпаний "Биотэк" Борис Шпигель и еще несколько человек.
По данным следствия, чиновник получил более 31 миллиона рублей в виде денег и ценностей. СК будет настаивать на аресте Белозерцева.
Позднее стало известно, что партия "Единая Россия" приостановит членство губернатора Пензенской области в партии. Если суд признает его виновным, то Ивана Белозерцева окончательно исключат из рядов политического объединения.