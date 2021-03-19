Замминистра транспорта Новосибирской области обвинили в коррупции

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Против заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Сергея Ставицкого возбуждено уголовное дело по факту получения взятки. Об этом ТАСС сообщили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК России.

По данным следствия, с октября 2019 по декабрь 2020 года Ставицкий получил взятки на сумму, превышающую 1,5 миллиона рублей.

В декабре 2020 года по подозрению в коррупции были задержаны руководитель ГКУ "Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области" Михаил Чуманов и его брат Игорь Листопад.

Чуманов и Листопад получали взятки от представителей коммерческих организаций. Часть средств они передавали Ставицкому за способствование финансированию по госконтрактам и покровительство по службе.

Ранее главу алтайского Минздрава арестовали по делу о взятках. По данным регионального СК, он будет оставаться под стражей до 9 мая 2021 года.