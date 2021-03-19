Бесплатные автобусы запустят вдоль закрытых станций на участке Калужско-Рижской линии

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

12:37

Замминистра транспорта Новосибирской области обвинили в коррупции

происшествия регионы

Фото: depositphotos/daksel

Против заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Сергея Ставицкого возбуждено уголовное дело по факту получения взятки. Об этом ТАСС сообщили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК России.

По данным следствия, с октября 2019 по декабрь 2020 года Ставицкий получил взятки на сумму, превышающую 1,5 миллиона рублей.

В декабре 2020 года по подозрению в коррупции были задержаны руководитель ГКУ "Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области" Михаил Чуманов и его брат Игорь Листопад.

Чуманов и Листопад получали взятки от представителей коммерческих организаций. Часть средств они передавали Ставицкому за способствование финансированию по госконтрактам и покровительство по службе.

Ранее главу алтайского Минздрава арестовали по делу о взятках. По данным регионального СК, он будет оставаться под стражей до 9 мая 2021 года.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать