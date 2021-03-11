Главу алтайского Минздрава арестовали по делу о взятках

Фото: следственный комитет РФ

Главу Минздрава Республики Алтай Сергея Коваленко арестовали на 2 месяца по подозрению в получении взяток. Решение вынес суд Горно-Алтайска, сообщает РИА Новости.

"Министр арестован. До 09.05.21", – сказали в региональном СК.

Ранее сообщалось, что уголовное дело также возбуждено в отношении помощника министра Рустама Туюнчекова.

По предварительным данным, фигуранты неоднократно получали от руководства трех коммерческих организаций взятки на общую сумму порядка 4,6 миллиона рублей. Уголовные дела о даче взяток также возбудили в отношении руководителей трех коммерческих организаций.

Источник в силовых структурах региона сообщил, что при обыске в тайнике в туалете у Коваленко нашли 5,8 миллиона рублей.