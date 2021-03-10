Дела о взятках на 4,6 млн руб возбуждены против главы Минздрава Республики Алтай

Фото: Министерство здравоохранения Республики Алтай

Фигурантом нескольких уголовных дел о взятках на общую сумму 4,6 миллиона рублей стал министр здравоохранения Республики Алтай Сергей Коваленко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального следственного управления СК РФ.

Уточняется, что дела также возбуждены в отношении помощника министра Рустама Туюнчекова.

"По предварительным данным, фигуранты неоднократно получали от руководства трех коммерческих организаций взятки на общую сумму порядка 4,6 миллиона рублей", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что СК РФ заподозрил руководителей управлений Росимущества и службы судебных приставов по Волгоградской области во взяточничестве. Следователи завели уголовное дело по данному факту.