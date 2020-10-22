Суд признал депутата Шереметьева виновным в мошенничестве

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Депутата Мосгордумы Олега Шереметьева признали виновным в мошенничестве на 2 миллиона рублей. Соответствующее решение принял Замоскворецкий суд столицы, передает ТАСС.

"Шереметьев совершил мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения", – зачитала из приговора судья.

Представитель гособвинения попросила суд приговорить Шереметьева к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 5 лет и запретом смены места жительства, а также к штрафу в размере 2 миллионов 171 тысячи рублей.

Шереметьева обвиняют по части 4 статьи 159 УК РФ. Парламентарию может грозить до 10 лет лишения свободы.

Сам Шереметьев ранее заявил, что бывшая помощница депутата Ирина Кузнецова его оклеветала. Свою вину он отрицает.

Согласно обвинительному заключению, депутат с ноября 2019 года по февраль 2020 года присваивал себе денежные средства, которые были направлены якобы на премии его помощнице Кузнецовой.

