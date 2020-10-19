Прокурор запросил условный срок и штраф для депутата Мосгордумы Шереметьева

13:41
Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Представитель гособвинения попросила суд приговорить обвиняемого в мошенничестве депутата Московской городской думы Олега Шереметьева к четырем годам лишения свободы условно, а также к штрафу в размере 2 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Замоскворецкий суд столицы, в котором проходит слушание дела депутата.
"В ходе прений сторон прокурор потребовала признать Шереметьева виновным в крупном мошенничестве и приговорить его к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 5 лет и запретом смены места жительства, а также со штрафом в размере 2 миллионов 171 тысячи рублей в виде компенсации причиненного ущерба", – говорится в сообщении.
Шереметьева обвиняют по части 4 статьи 159 УК РФ. Парламентарию может грозить до 10 лет лишения свободы. Материальный ущерб, причиненный парламентарием бюджету Москвы, составляет 2 миллиона 171 тысячу рублей, сказано в материалах дела.
Сам Шереметьев ранее заявил, что бывшая помощница депутата Ирина Кузнецова его оклеветала. Свою вину он отрицает.
Согласно обвинительному заключению, депутат с ноября 2019 года по февраль 2020 года присваивал себе денежные средства, которые были направлены якобы на премии его помощнице Кузнецовой.
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