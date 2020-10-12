Депутат Мосгордумы Шереметьев заявил о клевете со стороны экс-помощницы

13:16
Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Депутат Мосгордумы Олег Шереметьев, которого подозревают в мошенничестве, заявил, что его бывшая помощница Ирина Кузнецова его оклеветала. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Накануне состоялось заседание Замоскворецкого районного суда, где было оглашено обвинительное заключение.
"Обвинение мне понятно, но оно абсолютно абсурдно. Вину я, безусловно, не признаю", – высказался Шереметьев.
Согласно обвинительному заключению, депутат с ноября 2019 года по февраль 2020 года присваивал себе денежные средства, которые были направлены якобы на премии его помощнице Кузнецовой. Ежемесячно в соответствующем документе, где содержались ложные данные о выполнении Кузнецовой особых поручений, указывались суммы в размере от 350 тысяч до 850 тысяч рублей.
При этом сам Шереметьев считает, что определять степень важности работ его помощника может только сам депутат. Он также уверен, что его экс-помощница, уволенная ранее, его оговорила и оклеветала.
Шереметьева обвиняют по части 4 статье 159 УК РФ. Парламентарию может грозить до 10 лет лишения свободы. Материальный ущерб, причиненный парламентарием бюджету Москвы, составляет 2 миллиона 171 тысячу рублей, сказано в материалах дела.
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