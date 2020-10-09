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Происшествия

20:02

Суд арестовал топ-менеджера банка "Траст" Михаила Хабарова

суды происшествия

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Исполнительный директор банка "Траст" Михаил Хабаров, подозреваемый в особо крупном мошенничестве, арестован до 30 ноября, сообщает ТАСС.

Решение об аресте вынес Пресненский суд Москвы, удовлетворив ходатайство следствия.

О задержании Хабарова стало известно 8 октября. Дело в отношении него завели по заявлению Александра Богатикова, являющегося бывшим партнером Хабарова по организации "Деловые Линии".

Ранее сообщалось, что суд 12 октября начнет рассматривать по существу дело депутата МГД Олега Шереметьева. Домашний арест парламентарию продлили до 25 марта следующего года.

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