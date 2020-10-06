Суд 12 октября начнет рассматривать по существу дело депутата МГД Шереметьева

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Замоскворецкий суд столицы 12 октября начнет рассмотрение уголовного дела в отношении депутата МГД Олега Шереметьева. Парламентарий обвиняется в крупном мошенничестве, заявили Агентству "Москва" представители суда.

"Слушание по делу Шереметьева – 12 октября в 11:00", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что домашний арест Шереметьеву продлили до 25 марта следующего года.

Депутату Московской городской думы вменяют мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения. В результате Шереметьеву может грозить наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.

Ранее говорилось, что расследование в отношении депутата Мосгордумы завершено. По информации Следственного комитета России, Шереметьев с ноября 2019 по февраль 2020 года ежемесячно предоставлял в аппарат МГД документы о премировании своего помощника на сумму от 350 тысяч до 850 тысяч рублей за якобы выполненные задания особой важности и сложности. Как установил СК, данные деньги депутат присваивал себе. Действия депутата принесли ущерб бюджету города в размере более 2 миллионов рублей.