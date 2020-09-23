Завершено расследование уголовного дела в отношении депутата МГД Шереметьева

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Следственный комитет завершил расследование дела о мошенничестве в отношении депутата Мосгордумы Олега Шереметьева, сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

"Он обвиняется по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд уголовное дело направлено в прокуратуру", – приводит ТАСС ее слова.

По данным следствия, Шереметьев с ноября 2019 по февраль 2020 года каждый месяц предоставлял в аппарат Мосгордумы документы о премировании своего помощника на сумму от 350 тысяч до 850 тысяч рублей за якобы выполненные задания особой важности и сложности. Установлено, что данные средства депутат присваивал себе. Иванова уточнила, что его действия принесли ущерб бюджету Москвы в размере более 2 миллионов рублей.

Ранее Пресненский суд Москвы заключил под домашний арест депутата Мосгордумы Олега Шереметьева. Ему грозит наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.