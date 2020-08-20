Депутат МГД Шереметьев подозревается в мошенничестве

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СК открыл дело в отношении депутата Мосгордумы Олега Шереметьева. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Известно, что Шереметьеву инкриминируют мошенничество на сумму более 2 миллионов рублей. В данный момент решается вопрос о задержании депутата.

"Главным следственным управлением СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело в отношении депутата Московской городской Думы Олега Шереметьева по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", – рассказала представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

По имеющейся информации, Шереметьев с ноября 2019 по февраль 2020 года ежемесячно подготавливал и представлял в аппарат Мосгордумы документы о премировании своего помощника в размере от 350 до 600 тысяч рублей. При этом депутат указывал ложные данные о выполнении помощником заданий особой важности и сложности.

"Своими действиями он причинил материальный ущерб бюджету Москвы в размере более 2 миллонов рублей", – отметила представитель ГСУ.

Ранее суд продлил арест экс-замглавы Минобрнауки Лукашевич по делу о хищении 50 миллионов рублей. Сообщалось, что она останется под стражей до 16 октября.