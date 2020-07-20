Арестованная замглавы Минобрнауки Лукашевич уволена

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич, арестованную по делу о хищении, освободили от должности. Такое распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Ранее Тверской суд арестовал Лукашевич до 16 августа. По данным следствия, во время совершения преступления Лукашевич была гендиректором Центра развития науки, а ее предполагаемый соучастник Михаил Попов занимал должность в министерстве образования и науки.

В 2016 году предприниматель получила подряд от Минобрнауки и заключила договоры на выполнение работ в интересах министерства. Впоследствии результаты работ представили заказчику, то есть Попову.

Согласно озвученным в суде материалам дела, министерство получило от Лукашевич работы, основанные на открытых источниках, плагиате, учебниках и студенческих рефератах. Эксперты следствия посчитали, что работы не несут научной новизны и не представляют научной ценности.