Следователя центрального аппарата СК задержали по обвинению в получении взятки

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Следователь центрального аппарата Следственного комитета задержан за получение взятки в особо крупном размере. Ему уже предъявлено обвинение, сообщает пресс-служба СК.

Как полагает следствие, сотрудник СК получил взятку от обвиняемого по уголовному делу, находившемуся в его производстве. В ближайшее время в суд направят ходатайство об аресте подозреваемого.

Основанием для возбуждения уголовного дела стали материалы, предоставленные ФСБ. Само уголовное дело расследует Главное следственное управление СК.

Ранее стало известно о задержании статс-секретаря, замминистра науки и высшего образования РФ Марины Лукашевич. Она проходит по делу о мошенничестве на 40 миллионов рублей.

Вместе с ней задержана предприниматель, которая получила подряд от Минобрнауки на выполнение неких работ.