Двум сотрудникам аппарата ЛДПР предъявили обвинения в хищении денег молодежных организаций

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Полиция предъявила обвинение двум сотрудникам аппарата ЛДПР в хищении денег молодежных организаций, подконтрольных партии, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД России.

Обвиняемые утверждали, что тратили деньги по указанию сына лидера партии Владимира Жириновского, но от очных ставок он отказывался.

Отмечается, что уголовное дело по статье "Мошенничество" было возбуждено в августе 2018 года. По делу допросили более двадцати свидетелей, провели обыски, выемки, произвели две судебно-бухгалтерские экспертизы с целью установления размера причиненного ущерба. В итоге обвинения предъявили двум сотрудникам аппарата ЛДПР.

В феврале замдиректора департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры Павел Мосолов признал вину в хищении бюджетных средств. Чиновник рассказал, что украл из бюджета свыше 20 миллионов рублей.