Задержан замглавы департамента Минкультуры Мосолов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

В столице задержали заместителя директора департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры Павла Мосолова, экс-главу департамента Владимира Цветнова и еще двух бизнесменов. Все они являются фигурантами дела о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

"В Москве задержаны Павел Мосолов, Татьяна Магдеева, Владимир Цветнов и Сергей Семиков. Им предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ)", – сказал собеседник агентства.

Как сообщили агентству в Басманном суде столицы, СК просит арестовать фигурантов дела о мошенничестве. Суд начнет рассматривать данное ходатайство в ближайшее время.

13 сентября Пресненский суд столицы отправил под домашний арест до 21 октября начальника инспекции ФНС по Южному административному округу (ЮАО) Москвы Марию Андреянову. При этом ей запрещено общаться с другими фигурантами дела, совершать прогулки, пользоваться телефоном и интернетом. Уголовное дело в отношении Андреяновой было возбуждено 21 августа. Ей грозит до 15 лет лишения свободы. Следствие установило, что госслужащая получила взятку за неперевод налоговой задолженности. Вину она не признает.

