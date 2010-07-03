Главу налоговой инспекции по ЮАО Москвы отправили под домашний арест

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Пресненский суд Москвы изменил меру пресечения начальнику инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) по Южному административному округу (ЮАО) Москвы Марии Андреяновой.

Обвиняемая в получении взятки в размере 150 тысяч евро с содержания под стражей отправлена под домашний арест на срок до 21 октября. При этом Андреяновой запрещено общаться с другими фигурантами дела, совершать прогулки, пользоваться телефоном и интернетом, передает ТАСС.

Органы следствия с решением не согласны и обжалуют его. В ходе заседания следователь и прокурор настаивали на аресте Андреяновой, так как она, по его словам может скрыться. Также указывалось, что начальник ФНС ЮАО может угрожать свидетелям и склонить их к изменению показаний, так как имеет финансовые ресурсы.

В ее жилище при обыске нашли порядка 1,8 миллиона рублей. Адвокаты просили избрать более мягкую меру пресечения: на иждивении фигурантки находятся два малолетних ребенка, один из которых тяжело болен.

Уголовное дело в отношении Андреяновой было возбуждено 21 августа. Ей грозит до 15 лет лишения свободы. Следствие установило, что госслужащая получила взятку за неперевод налоговой задолженности. Вину она не признает.