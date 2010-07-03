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04:54

Верховный суд России отменил арест экс-губернатора Хорошавина

власть суды общество

04:54

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Верховный суд РФ отменил арест бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина.

Как заявил РИА Новости его адвокат Евгений Балабас, отменены продления срока содержания под стражей, начиная со стадии предварительного следствия и до вынесения приговора.

Однако защитник отметил, что на положении экс-губернатора решение не скажется из-за вступившего в силу приговора.

По словам адвоката, с юридической стороны отмена ареста станет дополнительным аргументом защиты при рассмотрении апелляции.

9 февраля 2018 года Хорошавина признали виновным во взятках и приговорил к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 миллионов рублей.

В апреле 2019 года Сахалинский областной суд отклонил апелляцию на приговор бывшему губернатору Сахалинской области.

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власть суды общество

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