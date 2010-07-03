Верховный суд России отменил арест экс-губернатора Хорошавина

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Верховный суд РФ отменил арест бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина.

Как заявил РИА Новости его адвокат Евгений Балабас, отменены продления срока содержания под стражей, начиная со стадии предварительного следствия и до вынесения приговора.

Однако защитник отметил, что на положении экс-губернатора решение не скажется из-за вступившего в силу приговора.

По словам адвоката, с юридической стороны отмена ареста станет дополнительным аргументом защиты при рассмотрении апелляции.

9 февраля 2018 года Хорошавина признали виновным во взятках и приговорил к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 миллионов рублей.

В апреле 2019 года Сахалинский областной суд отклонил апелляцию на приговор бывшему губернатору Сахалинской области.