Экс-губернатора Сахалина отправили в колонию Хабаровского края

Экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина отправили в колонию Хабаровского края. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления ФСИН России по региону.
"Хорошавина в понедельник отправили в колонию строгого режима Хабаровского края", – рассказали в ведомстве.
По словам адвоката экс-губернатора, ему не сообщили об отправке его подзащитного из СИЗО Южно-Сахалинска в место отбывания наказания.
Городской суд Южно-Сахалинска 9 февраля 2018 года признал Хорошавина виновным в получении крупных взяток и легализации доходов. Его приговорили к 13 годам колонии строгого режима и 500 миллионам рублей штрафа.
Хорошавина обвиняют в получении почти 20 взяток. Как полагает следствие, Хорошавин и его подчиненные в 2014 году получили от 18 лиц взятки в размере от 2 до 10 миллионов рублей с каждого. Бывшие подчиненные Хорошавина в конце мая этого года были этапированы в разные колонии строгого режима Хабаровского края.
В апреле текущего года Сахалинский областной суд отклонил апелляцию на приговор бывшему губернатору Сахалинской области. Приговор экс-губернатору и его бывшим подчиненным оставили без изменения.
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