Темы дня

Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

08:51

Экс-губернатора Сахалина отправили в колонию Хабаровского края

суды

08:51

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина отправили в колонию Хабаровского края. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления ФСИН России по региону.

"Хорошавина в понедельник отправили в колонию строгого режима Хабаровского края", – рассказали в ведомстве.

По словам адвоката экс-губернатора, ему не сообщили об отправке его подзащитного из СИЗО Южно-Сахалинска в место отбывания наказания.

Городской суд Южно-Сахалинска 9 февраля 2018 года признал Хорошавина виновным в получении крупных взяток и легализации доходов. Его приговорили к 13 годам колонии строгого режима и 500 миллионам рублей штрафа.

Хорошавина обвиняют в получении почти 20 взяток. Как полагает следствие, Хорошавин и его подчиненные в 2014 году получили от 18 лиц взятки в размере от 2 до 10 миллионов рублей с каждого. Бывшие подчиненные Хорошавина в конце мая этого года были этапированы в разные колонии строгого режима Хабаровского края.

В апреле текущего года Сахалинский областной суд отклонил апелляцию на приговор бывшему губернатору Сахалинской области. Приговор экс-губернатору и его бывшим подчиненным оставили без изменения.

Читайте также

суды

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика