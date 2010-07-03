Экс-главу СУ СКР по Волгоградской области задержали по делу о покушении на губернатора

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Бывшего руководителя следственного управления СК РФ по Волгоградской области задержали по делу о покушении на губернатора региона. Об этом сообщает СК РФ.

Экс-главу СУ СК РФ по региону задержали сотрудники СК РФ совместно с ФСБ в рамках планомерной работы по выявлению и пресечению противоправных действий среди правоохранителей, в том числе в собственных рядах.

По информации следствия, в ноябре 2016 года пятеро членов организованной преступной группы, лидером которой был Евгений Ремезов, проникли на территорию частного дома в Тракторозаводском районе Волгограда. Один из них попытался поджечь стену дома. В доме проживал губернатор Бочаров с семьей.

Следователи выяснили, что в 2003 году Ремезов на выгодных условиях заключил договор аренды почти на 16,5 тысячи квадратных метров на главном муниципальном рынке города. Торговые площади он сдавал в субаренду частным торговцам, фермерам и мелким предпринимателям.

Губернатор тогда добивался возвращения в муниципальную собственность объектов недвижимости, ранее переданных в аренду. Когда судебные тяжбы были проиграны, Ремезов поручил членам возглавляемой им преступной группы устранить чиновника. Сам он уехал из России для алиби, считает СК. Ремезова объявили в международный розыск.