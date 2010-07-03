Подозреваемый в покушении на вологодского губернатора задержан в Москве

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ФСБ задержала "криминального авторитета" Евгения Ремезова, который причастен к покушению на главу Волгоградской области Андрея Бочарова в 2016 году. Об этом сообщает сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Федеральной службой безопасности совместно с подразделениями СК и МВД в результате реализации комплекса оперативно-разыскных мероприятий по раскрытию покушения на жизнь главы Волгоградской области, совершенного в 2016 году путем поджога его домовладения, осуществлено задержание в Москве криминального "авторитета" Волгоградской области Евгения Ремезова", – сказано в сообщении.

Была установлена причастность к покушению на должностное лицо членов преступной группы, созданной криминальным "авторитетом" Волгоградской области Ремезовым. Отмечается, что целью преступной акции было устрашение главы региона за действия по отчуждению в муниципальную собственность центрального рынка Волгограда. Рынок был в долгосрочной аренде у подконтрольных Ремезову коммерческих структур.

